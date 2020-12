La incidencia baja en teoría, pero seguramente no en la práctica

Europa Press via Getty Images

Europa Press via Getty Images Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), en una imagen de octubre.

Este lunes se han notificado 24.462 nuevos contagios de coronavirus desde Nochebuena, con una incidencia media de 246 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Esta tasa es ligeramente menor a la del jueves pasado, con 262 casos por 100.000, pero la cifra no debería dar la impresión de calma y optimismo.

El ministro ha dado las gracias a la inmensa mayoría de la población por su comportamiento “muy ejemplar” estos días festivos. No obstante, tanto Illa como Fernando Simón , director del CCAES, han alertado de que los datos no son buenos, y de que la incidencia podría subir significativamente en las próximas jornadas.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa , no ha disimulado el optimismo y la esperanza que han compartido los consejeros durante la reunión. Pero, al mismo tiempo, ha reconocido que les preocupa mucho lo que pueda ocurrir los próximos días. “Nochevieja es una fecha más dada a celebraciones festivas y la preocupación es alta”, ha admitido Illa, que ha hecho un nuevo llamamiento a “mantener la guardia no alta, sino muy alta”.

En primer lugar, una incidencia en torno a los 250 es de un riesgo extremo, según los indicadores de Sanidad. Por otro lado, en la última semana se han encadenado varias jornadas festivas, con el viernes de Navidad y el fin de semana, y hay que tener en cuenta que los días no laborales suele haber retrasos en la notificación.

“Las cifras son menores que las de la semana pasada, pero probablemente se deba al cúmulo de días festivos”, ha explicado Simón. “Podríamos estar en una fase de estabilización, pero hay que esperar unos días para ver si esto se confirma”, ha señalado el epidemiólogo en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de este lunes.

Además, si las celebraciones navideñas supusieran un aumento de los casos (algo esperable debido a la movilidad y a las reuniones familiares) esto se vería reflejado una vez pasen las navidades, concretamente unos diez o catorce días después.

Nueve casos de la cepa británica en España

A esta preocupación hay que sumar la inquietud por las nuevas cepas detectadas en Reino Unido y en Sudáfrica. De la primera mutación ya hay constancia de nueve casos en España (cinco en Andalucía y cuatro en Madrid), que han sido puestos en aislamiento y se están estudiando sus contactos.

Simón ha confirmado que estas personas habían llegado a España desde Reino Unido y que mostraron síntomas a los cuatro o cinco días de viajar. “La mayoría no eran infectivos en el vuelo”, ha apuntado, recordando las limitaciones de las pruebas PCR, que no siempre detectan las infecciones de forma precoz, y cuya fiabilidad, incluso en casos sintomáticos, no alcanza el 100%.

Los otros indicadores que no pintan bien

Del total de camas hospitalarias en España, un 10% están usadas por pacientes Covid, que también ocupan el 21% de todas las camas de UCI a nivel nacional. La positividad de las pruebas diagnósticas realizadas ronda el 8% en España, ha desgranado Simón, reconociendo que los datos son “más altos de lo deseable”. La OMS establece que este porcentaje no debe llegar al 5% para que la epidemia se considere bajo control.

En la última semana, en España se han notificado 408 fallecidos por coronavirus, y este lunes se ha superado la barrera de los 50.000 muertos por la pandemia.

Frente a esto, el “foco de esperanza” de la vacunación, tal y como lo ha descrito Illa. Este martes a primera hora, España recibirá 369.525 nuevas dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech, que llegarán por vía aérea a cuatro puntos del país: Madrid, Barcelona, Vitoria y Canarias.

A partir de ahora, y si ningún problema logístico lo impide, cada lunes se recibirán en torno a 350.000 dosis.

Se espera que a mediados de enero se conozcan más detalles sobre la llegada de la vacuna de Moderna, que Europa espera autorizar el próximo día de Reyes.