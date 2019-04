TENDENCIAS

Consejos de 'Lucía, Mi Pediatra' para cuidar la salud de tus hijos

"Preparamos a nuestros hijos para los aplausos, no para las equivocaciones”. Lucía Galán es pediatra, escritora, madre y conferenciante. Más conocida como ‘Lucía Mi Pediatra’, en 2018 ganó el Premio Mejor Divulgadora de España por la Organización Médica Colegial. Ha convertido la pediatría en materia de debate con base científica a través de las redes sociales. Su labor divulgadora no se limita a informar sobre mitos de la salud, virus o fiebre, antibióticos y vacunas, sino que también se centra en la educación emocional, para educar en la empatía y la cooperación: "No hay tercer mundo, ni primer mundo. Todos pertenecemos a este mundo y es nuestra responsabilidad dejarlo un poco mejor de lo que lo hemos encontrado".