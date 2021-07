Consejos para iniciarte en el BDSM si no tienes ni idea

misuma via Getty Images/iStockphoto

misuma via Getty Images/iStockphoto

El BDSM poco o nada tiene que ver con 50 sombras de Grey . El cine y la televisión han contribuido a perpetuar algunos estereotipos sobre estas prácticas como que quien lo practica lo hace por sufrir algún tipo de trauma o que las mujeres que son sumisas no se valoran como persona.

Lo cierto es que el BDSM, cuyas siglas responde a bondage, disciplina y dominación, sumisión y sadismo, y masoquismo, no es más que una serie de juegos y prácticas sexuales consensuadas.

Si alguna vez has sentido curiosidad por el BDSM pero no tienes ni idea de por dónde empezar, estos consejos pueden ser útiles.

Documentarse y saber dónde te metes

No es oro todo lo que reluce en redes sociales

Precisamente por la necesidad de saber dónde nos metemos, Tasso no recomienda elegir un partner de juegos desconocido en redes sociales. “Hay personas que se anuncian como dominantes o sumisos en redes, cuando la gente experimentada no se anuncia de esa manera”, explica la sexóloga, que recomienda los clubs especializados.

La sexóloga cuenta que la primera toma de contacto debe ser ‘normal’, como en cualquier otra situación, no con los roles de dominación o sumisión ya presentes, puesto que todavía no se está en la escena erótica. Por eso recomienda “jamas meterte a jugar con alguien que no conoces de nada”, y tomarse un tiempo para conocer a la otra persona.