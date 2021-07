Cinco consejos para cuidar las plantas al irte de vacaciones

1. Intentar que alguien las mantenga

2. Poner un sistema de autorriego

Para los que no se puedan permitir ni que nadie esté pendiente de ellas ni mucho menos un hotel, Sánchez propone un sistema de autorriego. “Los hay de varios tipos, pero los más eficientes son las macetas de autorriego, que funcionan por goteo. Permiten programarlas todos los días para que drenen a la misma hora. Son muy útiles no solo si estás de vacaciones sino si estás trabajando, mucho tiempo fuera de casa o no estás tan pendiente de tus plantas como deberías”, explica, aunque aclara que cualquier método no debería alargarse más de tres semanas o un mes.