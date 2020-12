Zeus les negó la práctica de la resurrección. Cierto. Pero no reparó en que la resurrección en sí misma, era el concepto más opuesto al neoliberalismo capitalista. El producto eterno no cabe en el sistema.

A la hora de devolver los favores electorales, las varas de los dioses actuales serán firmes en su empeño por dirigir a los gobiernos hacia la compra masiva de vacunas. Con el cambio cíclico de su piel, ascendiendo hacia la boca del cáliz divino de las santas farmacéuticas, la serpiente garantiza el éxito del negocio con dinero público.

La “culebra de Esculapio” de la industria farmacéutica no necesita veneno, le basta con apretar poco a poco. Es el “constrictor-business”. El producto será fraccionado tanto en dosis como en entregas. La “neofarmacia” no intenta curar a todos. Esto sería una actitud totalmente antisistema en sí misma. El producto debe llegar primero al que mejor pague. Dejando que el contagio prosiga la producción fraccionada no atiende a la demanda, pero sí garantiza el consumo. En esto la vacuna, como producto, no se diferencia de los demás. Responde únicamente al mercado y no atenderá a los individuos sin antes ser posibles consumidores. Su prioridad es obtener beneficios financieros. La vacuna está hecha para vender, no para salvar a la humanidad.