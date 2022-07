Consuelo Ordóñez rechaza derogar la Ley de Memoria: "Las víctimas del franquismo están peor que nosotras"

Europa Press News via Getty Images

No mientas @NunezFeijoo , hemos sido cuatro las que te hemos dado plantón, ni son formas de convocar y menos para utilizarnos para confrontar con otras víctimas, las del franquismo y la guerra civil, y sus legítimos derechos a ser reparadas: https://t.co/WEA2iv4itz

“No sabía que buscaban esa foto para hacer política en contra de la Ley de Memoria Democrática. Me pareció que era precipitado y que una convocatoria por WhatsApp no eran las formas. Respondí que no tenía ningún inconveniente en reunirme, pero con unas condiciones, las mismas de siempre para los políticos: con nosotros solos y a puerta cerrada, sin foto. Todos los políticos van a buscar la foto. Nosotros tenemos muy poco que ver con otras asociaciones que acuden raudas y les encanta ser usadas para confrontar memorias y para negar derechos a otras víctimas”, afirma.