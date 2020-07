Los nuevos casos de coronavirus siguen sin freno y alcanzan los 971 en un solo día

SOPA Images via Getty Images

SOPA Images via Getty Images Los casos, a peor

Casi 1.000 nuevos contagios en un solo día. El balance de este jueves sitúa los casos de coronavirus en 971, 241 más que ayer, cuando ya se produjo un aumento fuerte. Son los peores datos desde el 8 de mayo, último día por encima del millar. De esta manera, el total se eleva hasta 270.166 confirmados por PCR desde el comienzo de la pandemia en España.

Sanidad también ha confirmado tres fallecidos por covid-19 en las últimas 24 horas y siete en la última semana, con un global de 28.429 decesos oficiales para el Ministerio.

Casi la mitad de esos nuevos positivos provienen de Aragón (415), marcado por los focos activos en Huesca y Zaragoza, provincias que cuentan con varias comarcas en fase 2 y otras localidades con recomendaciones de no salir del domicilio por el miedo a que el virus se descontrole más. Cataluña, con 182 y Madrid, con 102, son las otras comunidades más afectadas. Únicamente Melilla permanece a cero en nuevos casos.

“Si no hacemos un esfuerzo se descontrolarán los focos”, ha alertado María José Sierra, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. No obstante ha señalado que aunque la edad de los infectados vuelve a subir, no hay “estrés sanitario” porque “cerca del 50%” de los positivos son pacientes asintomáticos.