Contextualizando a Colón (y a Colau)

La alcaldesa Ada Colau declaró el pasado viernes que, en medio de la ola de derribos de estatuas, ha optado por mantener el monumento a Colón de las Ramblas barcelonesas, si bien añadiéndole una placa en donde se contextualice su relevancia histórica, relacionándola con las circunstancias que le dieron lugar. Como una forma de pedir disculpas, como queriendo explicar por qué no se derriba a pesar de merecerlo. Entendemos a la primera edil: Colón no llegó a América predicando el relativismo cultural, los conceptos de género fluido no binario ni el antiespecismo, cosa que al parecer debería haber hecho en 1492 para que Colau no se viera ahora en la necesidad de matizar su monumento poniendo una placa a los pies.

A poco que se piense, resulta que poner esa placa es como advertir en el folleto de una lavadora de que no debe usarse para el cuidado de los bebés. Obligará a poner placas a todas las estatuas del mundo, todos los cuadros, el trazado y los nombres de las calles, avisos previos en todas las obras de la historia de la literatura, consentimientos informados previos a la exhibición de cualquier película o concierto. Porque no hay ni un solo elemento cultural, desde la instauración del domingo como día de descanso hasta la implantación de ascensores en los edificios, que no sea el resultado de circunstancias políticas, sociales, económicas, en definitiva, relaciones de poder y explotación propias de cada momento.