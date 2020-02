Contra la dictadura de Mr. Wonderful

Tzido via Getty Images

La felicidad nos interesa desde hace mucho tiempo, Aristóteles hablaba de la felicidad y de lo que podemos hacer para obtenerla, la ciencia nos indica que aunque todos buscamos la felicidad no siempre lo hacemos bien, es decir, que trabajamos mucho sin obtener nada.

Cinco comportamientos que aumentan la felicidad

Mi colega Laurie Santos como profesora de la Universidad de Yale imparte un curso que está teniendo muy buena acogida desde enero 2018, “logy and the Good Life”. En esta actividad formativa nos presenta, según los estudios de dos décadas de la psicología, cinco comportamientos que nos hacen sentir bien.

Qué malas son las comparaciones

Muchos somos infelices la mayor parte del tiempo, hay partes de nuestra mente que nos hacen sentir muy mal. Una de ellas es compararnos con los demás, por ejemplo: no se piensa de forma objetiva, sino que se tiende a comparar con los demás, en vez de pensar “he ganado más dinero que el año pasado” se piensa “he ganado más dinero que mi compañero del trabajo” y así con todas las áreas de la vida. Y en muchas ocasiones los puntos de referencia de comparación son bastante elevados, por lo que a menudo nos hacen sentir mal, como comparar nuestra economía con un millonario o nuestra físico con un deportista profesional.

No podemos evitar comparar, pero es posible encontrar puntos de referencia que nos hagan sentir mejor, por ejemplo: la próxima vez que te preocupe tu trabajo piensa en personas que no tienen fuente de ingreso o están en situación de calle.

Para aumentar la felicidad hay que trabajar un poco más, normalmente pensamos en los aspectos que nos hacen sentir mal, pero podemos encontrar otros que nos hagan sentir bien. Poner el foco de atención en lo que tienes, y no en lo que te falta. También, tendemos a maximizar las situaciones buenas que les ocurren a los demás, siendo esto un contexto irreal de comparación.

Reconocer lo que tienes

Nuestras circunstancias son lo suficientemente buenas, y nuestra felicidad vendrá al cambiar nuestros comportamientos. La gente cree que por centrarse en sí mismo y en querer ser feliz debe ignorar las cosas malas del mundo, y los estudios demuestran que si te sientes agradecido y resiliente vas a centrarte más en los demás. Vas a tener la capacidad y los medios para no sentirte abrumado, podrás centrarse en los problemas del mundo y encontrar ideas de cómo solucionarlos. Y si no tienen solución saber aceptarlos, aunque no te guste.