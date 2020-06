Contra la imagen de España en la UE: Lo que faltaba... ¡el PP!

Cuando el 13 de diciembre de 2019 una sentencia del TJUE -supremo garante jurisdiccional de la primacía y eficacia del Derecho de La UE- proclamó, modificando la interpretación prevaleciente hasta entonces, que los requisitos establecidos por las leyes nacionales para perfeccionar el mandato parlamentario no podían interferir en el ejercicio del mismo, desde su proclamación hasta incurrir en una causa legal para su extinción (por fallecimiento, por renuncia, o por condena penal inhabilitante para el desempeño del cargo), muchos nos esforzamos en explicar que, lejos de significar “una bofetada a España, a su sistema judicial o a su calidad democrática”, ese fallo confirmaba -una vez más- al orden constitucional español como el de un Estado democrático de Derecho con una arquitectura trabada de garantías judiciales.

Más rebelde que triste ante esa abyecta digresión de la naturaleza de un escaño español en el PE (ahora, consumado el Brexit, sumamos 59), me cuento -con mis compañer@s elegidos en las listas del PSOE- entre quienes sentimos como uno de nuestros deberes combatir esa falsaria caricatura de España que los secesionistas catalanes han venido propalando desde todas las tribunas a su alcance. Hace años que se emplean en erosionar la imagen de nuestra democracia abierta, sólida y confiable, que tanto nos había costado construir y levantar, para regocijo de eurófobos, nacionalistas reaccionarios y extrema derecha en la Eurocámara. Invirtiendo o malversando a menudo cuantiosos recursos públicos sin parar mientes en reparos éticos ni legales. Haciendo frente a esta ofensiva, muchos hemos replicado de pie cada ofensa perpetrada en denuesto del país con cuyo pasaporte y representación los independistas obtuvieron sus escaños en las elecciones europeas.

Siquiera solo por eso, a quienes tomamos en serio nuestra representación nos cuesta entender a quien quiera que venga a Bruselas o a Estrasburgo (tradicional sede del Pleno del PE) para criticar a España trastocando este hemiciclo en altavoz de resonancia, ya sea con el pobre pretexto de oponerse a su Gobierno, ya sea para trasladar a escala transfronteriza su inquina contra el país por el que somos Europa. Partimos de una base sólida: “al PE se viene llorado: no éste el sitio apropiado para hablar mal de nuestra casa”.

Los letrados de los independentistas que recurrieron al TS todos y cada uno de los actos procesales que condujeron a las sentencias penales del “procés”, abogaron por sus derechos en cuanto que ciudadanos españoles, en un Estado democrático de Derecho con todas sus garantías. Cuando el TS interpuso su cuestión prejudicial ante el TJUE acerca de las “inmunidades” de los miembros del PE, vimos en funcionamiento un Estado democrático de Derecho, con todas sus garantías. Y cuando el TJUE dictó sentencia, también ahí funcionó España como Estado democrático, con todas sus garantías.

Cómo negar ni ocultar, así las cosas, cuán irritantes resultan las intervenciones de los eurodiputados secesionistas en el PE, forzadas, cuando no hilarantes. Les da igual de que se hable: su monotema es un sañudo, acerbo y ácido denuesto del país de su pasaporte y de su DNI, el mismo por el que han obtenido sus escaños en el PE. A ratos resultan ridículos. Produce vergüenza ajena oírles atacar a España por “violar y pisotear los derechos humanos” cuando se está debatiendo la discriminación y/o persecución contra las personas LGTBI en los llamados “regímenes iliberales”, como si estos resistieran de lejos su comparación con España. Pero, a menudo, juegan a ser sencillamente cabreantes: exhiben una piel muy fina para señalar todos los días mil imperdonables “ofensas” a su nacionalidad o a su inexistente “República”... pero no cejan de insultar -¡de “franquista/fascista” para arriba, barra libre!- a todo el que no se rinda sin más ante su supremacismo excluyente de toda identidad compatible con otras identidades, abierta, mestiza, múltiple. Raya el surrealismo que el secesionismo declame con teatralidad su victimismo ante la “opresión totalitaria de España” cuando ha gobernado Cataluña, en decenas de elecciones libres, incapaz de comprender la pluralidad interna de la sociedad catalana y su clamor de convivencia.

Por eso, combatir el relato independista en Europa -que distorsiona la imagen de nuestro país ante el conjunto de la UE sin punto de conexión con la sociedad plural, moderna, acogedora y en tantos sentidos solidaria y comprometida con las libertades que hemos llegado a ser, para desazón de energúmenos anclados en viejos prejuicios- ha sido, y continúa siendo, una parte crucial de nuestra responsabilidad en el PE en esta Legislatura 2019/2024.

Y exactamente por ello resulta chirriante y sangrante -y, cómo negarlo, doloroso- que tanto Vox, primero, como el PP, después, arrastrado por la emulación de su gemación ultraderechista, hayan decidido sumarse en esa estrategia que embiste contra la imagen de la España constitucional en Europa: ¡Y que lo hagan a degüello, desacomplejadamente, compitiendo uno con otro, y ambos con los independistas, en un descrédito mendaz de la democracia español!

Siendo evidente que Vox hinca raíces, en su origen, en lo que la ciencia política explica como un “desprendimiento” de su matriz, el PP, también lo es que su prontuario de tics ultraderechistas se funde en la carencia de escrúpulos y respeto por las formas y reglas de la democracia que caracteriza a las huestes de su familia política en el último siglo de Europa: su lenguaje faltón, su matonismo pendenciero y su olímpico desprecio no solo por los adversarios (a los que visualiza como “enemigos “ en la retórica schmittiana que germinó el nazifascismo) sino por los diferentes, explican su facilona provocación trufada de contradicciones: Dicen “amar España”... pero hostigan sin denuedo todas las variantes de la realidad española que huyen en otra dirección por rechazo o por espanto ante lo que representan.