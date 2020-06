Cogí el coronavirus en marzo y sigo sufriendo sus secuelas

Llegaron los paramédicos, me hicieron un electrocardiograma y vieron que aunque mi respiración no era demasiado buena, mis niveles de oxígeno eran aceptables. Tomaron la decisión de dejarme en casa con un amigo llamándome cada hora para asegurarse de que seguía consciente. Vivo sola y nunca olvidaré el miedo que tenía de que me pasara algo.

Ese momento fue una lección de vida. Hablé sobre ello en Facebook y recibí un montón de ofrecimientos de ayuda y percibí la generosidad de la gente. Me empezaron a enviar comida casera y suministros de ayuda. Mis amigos me enviaban la compra a casa y mis vecinos me sacaban la basura. Fue una gran sorpresa contar con tanto apoyo y me consoló saber que la gente se preocupaba por mí. Al ocuparse los demás de mis tareas básicas, yo pude centrarme en la recuperación.