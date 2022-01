Controversia por la foto que ha publicado Tamara Falcó en Instagram: "No es de recibo"

Tamara Falcó es una de las celebrities más famosas y con más seguidores de España. La marquesa de Griñón, colaboradora de El Hormiguero, ha recibido multitud de mensajes críticos en una publicación de Instagram —red social en la que tiene 1,2 millones de seguidores—por salir sin mascarilla.

En la foto, hecha el pasado viernes por la noche en uno de los clubs de moda de Madrid, aparecen su pareja, Íñigo Onieva y su cuñada, Alejandra Onieva dándolo todo.

Muchos usuarios se quejan de que Falcó suba este tipo de contenido en plena sexta ola y con la incidencia en más de 3.000 casos por cada 100.000 habitantes.

Sus seguidores le han recordado a la marquesa de Griñón que, como persona con relevancia pública, debe dar ejemplo y, quizá, este tipo de fotos no son del todo apropiadas cuando la situación pandémica en España no es todavía la más favorable.

No es la primera vez que la aristócrata recibe críticas por su comportamiento o por sus declaraciones en plena pandemia. Además de saltarse los confinamientos perimetrales en varias ocasiones, la marquesa de Griñón armó revuelo con una frase sobre por qué no se quería vacunar con la dosis de AstraZeneca.

“No me quiero vacunar con AstraZeneca, porque, o sea, no quiero, que, uhm, no quiero. O sea, no quiero. ¿Sabes? Quiero que me aseguren que la vacuna con la que me van a vacunar es una vacuna súper segura. Por ahora, Pfizer es la que está dando mejores resultados. Entonces, prefiero esperar a que sigan llegando dosis y prefiero esperar un poquito más. O sea, esa es mí, o sea, es también mi libertad, ¿sabes? O sea”, dijo Tamara Falcó en El Hormiguero en abril de 2021.