"Convendría que se callara la puta boca": la 'rajada' de un candidato de Podemos contra Iglesias tras la debacle electoral

“No voy a excusarme, quiero dar las gracias a los medios locales que nos habéis tratado de maravilla, y estoy muy agradecido. Quiero dar las gracias al grupo de trabajo, a la gente que me ha rodeado, y a la gente que ha confiado en nosotros”, manifestó entre lágrimas, al tiempo que asumía responsabilidades por el fracaso: “Como máximo responsable no me voy a esconder, porque hemos fracasado. Pido disculpas si no he estado a la altura y no he dado la talla. Los compañeros sí lo han estado y por eso no están aquí, porque no merecen el duelo”, concretó.

En ese momento, su discurso comenzó a subir de temperatura: “Hay una tendencia nacional. A nivel estatal, gracias por nada, por vuestra no ayuda, porque todo llegue en el último momento, hasta las acreditaciones, gracias por no tener sede, gracias por no tener web, y a título personal, y es a título personal, siento la confrontación que hemos sufrido en Podemos”.

Continuó Rodenkirchen: “Y voy a dar nombre y apellido... y mote. Estimado Pablo Iglesias, Coletas. Dénia iba muy bien, como todas las poblaciones. Estábamos subiendo, como todas las poblaciones. Y no se te ocurre otra genial idea que hacer un mitin y hablar de Amancio Ortega”, exclamó el candidato de la localidad alicantina.

“Evidentemente, nosotros no queremos que nos donen, queremos que paguen impuestos, pero si tanto dices que la prensa no te apoya, la noticia ha sido que Podemos no apoya la donación a la gente con cáncer”, argumentó.

“Hace una semana la gente me apoyaba, después de ese comentario desafortunado la gente empezaba a decirme ‘ojalá no tengas cáncer’”, siguió el candidato, antes de alcanzar el cenit de su crítica: “Creo que los políticos en campaña deberían morderse la lengua, y lo digo muy claro, y convendría a veces que algún político se callara la puta boca. Nos ha perjudicado. Hay que ser consecuente y que dé la cara”.

Sentenció el político alicantino: “Hemos perdido en todos los municipios menos en Cádiz. Kichi, creo que no eres muy amigo de Pablo Iglesias”, soltó.