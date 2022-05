Las cinco conversaciones sobre sexo que deberías tener con tu hijo antes de los 11 años

Thomas Barwick via Getty Images

La educación sexual sigue siendo una tarea pendiente tanto en las familias como en las escuelas españolas. Los jóvenes no reciben una educación sexual completa y su alternativa es el consumo de porno.

Según un informe presentado el pasado mes de febrero por la Federación Española de Sociedades de Sexología y Save The Children, del 50% de los menores de entre 14 y 17 años consumen porno en internet y la incidencia de infecciones de transmisión sexual se ha duplicado entre los adolescentes.

Además, cabe destacar otro aspecto: la educación sexual se centra principalmente en las niñas, un avance del feminismo que va desde la emancipación y la protección ante las agresiones de las jóvenes a los cuidados propios de la menstruación. Sin embargo, no se les suele prestar tanta atención a los chicos.

“La educación sexual está muy centrada en las chicas, en la prevención de riesgos, que son ellas las que tienen que prevenir los embarazos, que cuidarse de que no sufran violencias…”, explica a El HuffPost Anna Salvia, quien destaca que también se habla “de la primera regla, pero no de la primera eyaculación”.

“Lo que vemos es que a los chicos no se les educa sexualmente y que las preguntas las tienen, no se las van a hacer a a la familia ni al cole sino a internet o a los amigos”, sentencia.

1. Sobre el porno

“Si su hijo tiene 12 años ya está viendo porno, no es preguntarse si lo hace o no sino que la mayoría de chicos de sexto de primaria ya lo están mirando y lo buscan activamente, no es que se lo encuentren sino que lo buscan”, explica y añade que “una parte de las chicas también, aunque menos que ellos”.