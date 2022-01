Conviviendo con la guerra: los ucranianos en España, convencidos de que "todo puede pasar" con Rusia

Sean Gallup via Getty Images

Sean Gallup via Getty Images Una mujer camina delante de una estatua de la II Guerra Mundial en Ucrania.

A pesar de esos cambios, Ucrania no deja de ser un país “joven”, con una estructura aún soviética y muchos lazos con el Kremlin. Pero, en estos últimos ocho años, el país no ha podido avanzar a la velocidad que merece y lamenta que una guerra o que se decrete un Estado de sitio supondría un nuevo parón en el avance democrático del país.

Además argumenta que, desde hace años, Rusia está viendo cómo Ucrania se está alejando de ella y se acerca a la Unión Europea a través de cambios en su sistema de justicia y reformas de cara a cumplir los objetivos para llegar a ser un Estado miembro. “Ucrania está saliendo del yugo ruso y Putin está viendo que no tiene tanta capacidad para controlar a su país vecino”, opina.

Es el caso de la abogada Liliya Mykolayiv que lleva más de 20 años en la capital pero que sigue muy de cerca la actualidad de su país. Según expresa, no se puede consentir el chantaje que Rusia impone a los países aliados y organismos internacionales como la OTAN. “Rusia no quiere tener más territorio, lo que quiere hacer es recibir una serie de concesiones, un chantaje a través del uso de fuerza”, critica.

Con Rusia en el escenario, todo puede pasar. De hecho, las amenazas de invasión rusa a Ucrania no son nuevas y los ucranianos viven en una guerra abierta con su país vecino desde hace casi ocho años. Esto les ha llevado a aprender a convivir con un conflicto hasta el punto de llegar a acostumbrarse. Sin embargo, los últimos avances estratégicos y movimientos de tropas que han puesto la esfera internacional patas arriba dejan cierta preocupación entre los residentes ucranianos en España, pese a la tranquilidad que tratan de transmitir desde la Unión Europea y el propio presidente Zelenski . Son conscientes de que el juego de palabras de Putin puede terminar en lo peor para ellos y sus seres queridos, y así se lo han transmitido a El Huffpost.

Ante esta situación, Mykolayiv agrega que cuando Rusia ha querido agredir lo ha hecho y recuerda que así ocurrió en la península de Crimea donde la ocupación se produjo en cuestión de semanas. Sin embargo, ella descarta una invasión en los próximos días y que la situación desemboque en un conflicto a escala global porque en estos ocho años se han vivido momentos más críticos. En esa línea manda el gobierno ucraniano mensajes pregrabados del presidente Zelenski con un mensaje de tranquilidad y pidiendo a los ciudadanos que protejan “sus cerebros de las mentiras y el pánico”.

“La situación no es tan grave como la que ya hemos vivido nosotros. Ya sabemos que tenemos un amigo agresor, pero todavía no se han dado unas circunstancias para que haya un ataque armado”, señala mientras recuerda que su primo es militar y aún no le han llamando a filas, como sí ha ocurrido en ocasiones anteriores.

Pero antes de que eso ocurra, opina que la solución a este conflicto tiene dos vías: o bien que la Unión Europea se desvincule de Ucrania dejándola a su suerte o bien asegurarle que vaya a cumplir los requisitos para entrar a formar parte de la comunidad europea y así cesar el chantaje ruso.

Mientras tanto, confía en que haya un mensaje firme de unidad frente a Rusia, más allá de las sanciones anunciadas este lunes, como la retirada de visas o la prohibición de que participe en eventos internacionales. Y rechaza los movimientos individuales de países que han decidido retirar a parte del personal diplomático, como EEUU y Reino Unido, que, según sostiene, son estrategias que sirven para dar “la razón a Rusia”. “Se tiene que notar que la Unión Europea tiene fuerza suficiente”, añade.

Sobre este tema también coincide Yuri Chopyk, presidente de la comunidad ucraniana en España, que confía en que una respuesta internacional fuerte y estricta es lo único que puede frenar el plan que Putin lleva preparando “desde hace mucho tiempo”.

“Para él (Putin) no cabe la existencia de una Ucrania democrática fuerte y por eso está pasando esto. Es su plan para restablecer su espacio y eso es peligroso. No va a parar hasta que no reciba una respuesta dura”, comenta.