La selección femenina de fútbol, a por la Eurocopa de Inglaterra: estas son las 28 convocadas

El seleccionador, en el turno de preguntas, ha querido pedir cautela pese a las esperanzas: “Se han generado unas expectativas muy altas, así lo he sentido y creo que no es positivo”. “Nunca, en mi carrera, he vivido la exigencia que hay en este equipo sin todavía haber ganado nada. Creo que no es el mejor caldo de cultivo para estas jugadoras”.