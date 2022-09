Los nombres de la 'nueva' selección femenina de Jorge Vilda sin 'las 15' ni Hermoso ni Paredes

Lynne Cameron - The FA via Getty Images

La convocatoria está basada en la estructura del Real Madrid —club al que no pertenece ninguna de las protagonistas de la renuncia colectiva— y el Atlético de Madrid más algún nombre de la cantera, bajo el impulso de la Sub-20, recientemente coronada como campeona mundial .

Sin sorpresas entre ‘las 15 + 3’

Más allá de los nombres, las ausentes suponen más de la mitad del bloque convocado para la reciente Eurocopa de Inglaterra. Aunque en la lista inicial de 23 aparecían solo 12 de las firmantes , la lesión de Hermoso y Alexia modificó el plantel final, al que se incluyó Amaiur Sarriegi. En total, 14 de las que pisaron el césped inglés ya no están a las órdenes de Vilda mirando al Mundial de julio.

Las palabras de Vilda: “Esto es un ridículo a nivel mundial”

“Por la falta de claridad en el mensaje de las jugadoras se han deslizado dudas de que haya algo extradeportivo y es normal, porque todo lo que se ha montado no tiene sentido si es solo deportivo. Si hay algo que no haya sido un trato exquisito a mis jugadoras, desde aquí reto a que cualquiera salga y diga que no ha habido respeto o alguna tacha a mi comportamiento en toda mi carrera. Se ha tirado la piedra y se ha escondido la mano y hay que ser valientes, por eso estoy aquí”, ha sentenciado visiblemente dolido.