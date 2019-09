La única copa menstrual con la que podrás tener sexo con la regla

El sexo con la regla todavía sigue siendo un tabú. Muchas personas se sienten incómodas para mantener relaciones durante los días de sangrado y otras están deseando probarlo pero no quieren que la habitación termine como una película de Tarantino. Algunas mujeres sufren tanto con la sangre que incluso lo pasan mal cambiándose un tampón, así que es normal que no lo vean como la mejor opción si no quieren llevarse un disgusto.

Para poner remedio a todas situaciones y poder disfrutar sin restricciones del sexo durante la regla, en Intimina lanzaron Ziggy Cup, la única una copa menstrual que permite la penetración y que garantiza doce horas de seguridad. Adiós quebraderos de cabeza, hola placer. No en vano, los beneficios del sexo durante la regla son unos cuantos y los orgasmos, además de aliviar el dolor, pueden ser mucho más intensos.

Esta copa está pensada para que solo te preocupes por disfrutar. ¿Cómo funciona? Es prácticamente plana, a diferencia de la mayoría de copas del mercado, y se coloca en el cérvix, haciendo una especie de tapón que recoge todo el flujo. Para ponerla solo hay que juntar los bordes, introducirla y colocarla en la posición correcta.