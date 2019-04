Corbacho desmiente el titular sexual que lo relaciona con Mónica Naranjo

José Corbacho, el conocido actor y director, ha sido muy contundente en Twitter después de ver un titular en el que se recogía que le había “ofrecido hacer un trío” a la cantante Mónica Naranjo.

El titular viene de una entrevista que Naranjo concedió a Emma García en Viva la vida con motivo del estreno de Mónica y el sexo, su nuevo programa en Telecinco.

En un momento de la entrevista, Naranjo llegó a decir:”¿Sabes que Corbacho y su mujer me propusieron un día hacer un trío? Lo decían en serio”. La proposición no llegó a prosperar porque a la cantante no le llaman la atención: “Yo creo que me estresaría”.

Tras la entrevista, algunos medios titularon “Mónica Naranjo y el sexo”: confiesa que José Corbacho le ofreció hacer un trío”. Un titular que Corbacho ha criticado: “Ay! Qué malos son los titulares sacados de contexto... Ofrecer, ofrecer, tampoco. Fantasear pues sí”.