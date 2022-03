Corbata de esparto.

Tanto o más que los muertos, me duelen los lisiados, aquellos que, como el albañil de Goya, herido para siempre en el cartón, o el pescador de Sorolla, maltrecho por el mar, vislumbran en sus laceraciones un futuro renco y miserable.

A los accidentes, les hemos dado el nombre de “siniestros”, atribuyéndoles un carácter que no tienen, pues la crueldad y la mirada torcida son, ya se dijo, dudoso privilegio de los humanos; el destino, por el contrario, nos golpea con la indiferencia de un camello ciego (gracias, Borges).

Nada me impresionó más que la criatura que, cegada tras una explosión propiciada por Pablo Escobar, repetía incansable en la cama del hospital: ”¡Mami, no puedo despertarme!”.

Lo escribió, y me lo ratificó, García Márquez. ¿Vamos a decirle al hombre sin manos, sin casa, sin familia, que la venganza carece de sentido, que solo si dejamos de desear el mal de los otros lograremos avanzar?

Una comida modesta, eso sí, que el local aún no tenía estrella.

Pienso también en tantas economías que ya iban justitas y que ahora tiemblan arrasadas por una guerra que no quisieran suya. Quiero decir las de los habitantes de Rumanía, o de Hungría, o de cualquiera de los países europeos que aún denominamos “del Este” con cierta prevención.

Me da lo mismo su balanza de pagos, no los precipicios a los que se asoman sus pobladores, condenados a no ganar más allá de cuatrocientos euros al mes mientras el precio de cualquier artículo crece con la robustez de sus primos alemanes o españoles.