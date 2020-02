Corona de espinas

Me ha comentado alguno de mis explotados de cocina (que no lo serán tanto si les queda tiempo para hablar) que en el colegio al que lleva a sus hijos, quién sabe si con la esperanza de que no se los devuelvan, los chavales están dejando de jugar con sus compañeros chinos (a los que conocen desde hace años, no solo del patio o del aula, sino de la tienda recargada en las que les venden las chuches con una mano mientras con la otra hacen los deberes) por si les contagian el coronavirus que asola la ciudad de Wuhan.

No soy biólogo ni patólogo, pero no creo que sea descabellado afirmar que quien estaba sano ayer en Madrid no va a enfermar hoy por solidaridad con los doce millones de habitantes de una ciudad situada en el centro de China, a quinientos kilómetros de Shangái y casi mil de Pekín.

No está bien quitar importancia a este nuevo brote epidémico, ni mucho menos bromear con él. Casi siete mil muertos se ha cobrado ya en China; siete mil puñales en la conciencia, siete mil avisos para quienes sabemos que la misma ancla nos arrastra a todos los que vagabundeamos por este planeta.

A tan macabro recuento, hay que sumar los fallecidos en Irán, en Corea del Sur, en Japón y las catorce víctimas que en los últimos días han sumergido en miedo el norte de Italia.

Pero tampoco es de recibo regodearse en el pánico de manera gratuita, desoyendo las voces que nos recomiendan tranquilidad. Voces de gente ilustrada que sabe que los protocolos funcionan, que estamos preparados para la reacción adecuada y que la enfermedad es realmente peligrosa para quienes arrastran complicaciones respiratorias o inmunológicas anteriores.

Casi como la gripe que despierta cada invierno y que sella el pasaporte de algunos miles de desgraciados, aquejados de males señeros e incapaces de resistir ese último embate. Es una estadística oculta, a la que damos la espalda, tal vez, porque vive demasiado cerca.

Me pregunto si el pánico tiene alguna relación con la fascinación que sentimos ante las distancias imposibles.

Observo el mapa que Internet me ofrece y siento como se dispara la imaginación. Wuhan está en el centro del país, en la fértil llanura que atraviesa el río Yang-Tze, que a su vez divide la ciudad en dos; ocupa el espacio de transición que separa las costas cálidas de las siempre enemigas estepas centrales y de ese misterio llamado Mongolia.