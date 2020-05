'Corona Zombies' en las grandes ciudades

En Apocalipsis caníbal, ambientada en Papúa Nueva Guinea, el escape en una central de investigaciones químicas, provocaba la muerte y posterior resurrección de los humanos como zombies, infecciosos y caníbales. Salvando las distancias de detalles de ficción, algo así como lo que determinadas teorías de la “creación” del covid-19, achacan a algún laboratorio de China, por cierto. Pues bien, la central nuclear de esta película no es otra cosa que la de Besòs, y mientras una actual clínica de la Parte Alta de Barcelona hace de consulado de los Estados Unidos, las zonas boscosas de Vallvidrera y Las Planas servían de decorado para situar la selva, barracones misioneros y pueblo indígena incluido. No es la primera vez que Barcelona sirve de decorado para el cine de terror, ya que antes de que la Niña Medeiros de REC hiciese de las suyas en la Rambla de Catalunya, el mismísimo Christopher Lee se paseó por el Parque Güell transmutado en Fu-Manchú, y por el propio Salón del Tinell como el Conde Drácula, en ambos papeles para Jesús Franco. Nosotros mismos rodamos Wax en Barcelona con el gran Jack Taylor, película por cierto distribuida en USA por Charles Band con su Full Moon.

Los diálogos de Apocalipsis caníbal se transforman para adecuarse a la realidad del covid-19 en Corona Zombies, la distancia social, el lavarse las manos, o la lucha por el papel higiénico. Cuando se rodó, aún Trump no había propuesto inyectarse desinfectante, si no, fijo que lo habrían incluido. Si no fuera por lo dramático de la situación, hasta tendría gracia.

Parece una broma macabra que Corona Zombies utilice para ilustrar la pandemia una película rodada en la España de hace cuarenta años. Por cierto, que mientras en Barcelona se rodaba esos años Apocalipsis caníbal, en Madrid se hacía lo propio con La invasión de los zombies atómicos. Madrid y Barcelona, asediadas por una extraña pandemia, con su conflictividad social, más o menos como ahora, la realidad supera la ficción.