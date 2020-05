Las cinco alteraciones de la piel relacionadas con la Covid-19 y cómo actuar si las tenemos

“Eso no significa que el 20% de los enfermos con coronavirus presenten manifestaciones cutáneas, significa que el 20% de esos pacientes tenían manifestaciones cutáneas”, aclara la doctora Català, que ha dirigido el estudio Covid-Piel junto a la doctora Cristina Galván Casas. “Ahí solamente se habla de los hospitalizados y no se tiene en cuenta la mayoría de casos que son asintomáticos, leves o moderados y no requieren ingreso”, continúa la especialista. “Actualmente ese dato no se puede saber porque desconocemos el número total real de enfermos con Covid-19, ni en España ni en ningún sitio”, añade.