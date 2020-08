En qué casos se puede fumar en la calle

El Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, ha acordado este viernes por unanimidad “la prohibición de fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia interpersonal mínima de dos metros”, según ha anunciado el ministro Salvador Illa.

El veto al humo se extiende, según el propio responsable de Sanidad, a “cualquier dispositivo de inhalación de tabaco” (pipas de agua, vapeadores...). La medida entra en vigor en todo el territorio nacional.

Desde este jueves la prohibición de fumar en la vía pública está vigente en Galicia y Canarias. Hasta este viernes, ocho comunidades más (Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra y Comunidad Valenciana) se planteaban esta actuación de salud pública que ya se ha extendido en todo el país. Estos son los casos en los que podrás fumar en la calle y en los que no.

Terrazas de bares

Si se quiere fumar en la terraza de un bar, se deberá hacer siempre que se respete la distancia interpersonal de dos metros. Esta obligación genera los siguientes escenarios para los fumadores:

Fumar en una mesa solo siempre que esta se encuentre a al menos dos metros de otra. No obstante, según Sanidad, se debe garantizar una distancia mínima entre mesas o agrupaciones de mesas de 1,5 metros, con un máximo de 10 personas.

No fumar cuando el camarero o la camarera atiendan en la mesa.

Si hay dos fumadores en una misma mesa, hacerlo por turnos y salvaguardando la distancia de seguridad con el resto.

Si solo hay un fumador, fumar salvaguardando la distancia de seguridad o fumar fuera de la terraza.

Paseando por la calle

Si se quiere fumar en la calle, mientras se da un paseo, se deberá hacer en momentos en los que se pueda guardar la distancia de seguridad de al menos dos metros. Algo que en los núcleos urbanos de las ciudades más pobladas será complicado.

Fumar solo en la calle y, en caso de no poder hacerlo con distancia, apartarse a una zona poco concurrida.

En la playa

La playa forma parte de la vía pública y, por tanto, es uno de los lugares vetados por la normativa impulsada por Sanidad este viernes. Solo se podrá fumar si se garantiza la distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. No obstante, varios municipios costeros en España ya prohíben fumar en sus playas.

Fumar solo si se garantiza la distancia de seguridad y la legislación municipal lo permite.

En casa y en el coche

En la propiedad privada no se prohíbe el consumo de tabaco. Pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha hecho un llamamiento a dejar el hábito. “Lo bueno es no fumar”, ha dicho. Los convivientes de los fumadores no tienen porqué guardar la distancia de seguridad ni en la vía pública, ni en la vivienda, ni en el coche. Pero el uso del vehículo privado sí merece una mención especial.

Si se viaja con personas con las que no se convive, el sentido de la norma anunciada este viernes indica que no se debe fumar, aunque la medida no se pronuncie específicamente sobre ello. Si se viaja solo, la ley permite permite fumar, aunque la DGT es partidaria de no hacerlo al volante, puesto que aumenta el riesgo de accidente. Además, recuerda que tirar colillas está sancionado con 4 puntos y 200 euros.