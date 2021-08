La incidencia baja de 600 tras perder 23 puntos desde ayer

La ocupación hospitalaria sigue creciendo, pero a un ritmo muy menor al de días atrás, hasta casi estabilizarse. A 6 de agosto, las UCI presentan un 20,87% de saturación, aunque en Cataluña la tasa roza el 50% (48,18%). En las camas de planta el dato es del 8,48%.

La incidencia por grupos de edad se reduce, en línea con lo que ocurre a nivel territorial. El colectivo de 20-29 años mantiene la tasa más elevada (1.332,21), seguido de los adolescentes entre 12 y 19 (1.315,66).

La tercera dosis tendrá que esperar

En pleno debate entre Europa y la OMS por la administración o no de una tercera dosis de la vacuna, España ha dicho que no se adoptará esta decisión hasta que no lo avale la ciencia, como ha defendido la ministra de ese área, Diana Morant.

Recientemente, la OMS había pedido una moratoria con este tercer pinchazo a los países más desarrollados para utilizar esos viales en países desfavorecidos. El organismo pretende tener en septiembre un 10% de la población mundial ya vacunada, aunque sea con una primera dosis.