La familia de un fallecido por Covid carga contra este diputado del PP por usar su muerte políticamente

Días después de aquel episodio, la familia de Coronel ha escrito un mensaje en Facebook donde cargan duramente contra el diputado del PP, al que acusan de mentir, de ser “un oportunista” y de “la más remota vileza de una mente retorcida y sin escrúpulos”.

“Buenos días.

Desde la familia del fallecido Eduardo Coronel, queremos aclarar que en ningún momento se solicitó a don Juan Antonio Callejas Cano alcalde de Villamayor de Calatrava y diputado del PP por Ciudad Real que hablase en nombre de nuestra familia.

Este señor, ha utilizado con propósito ventajista y oportunista la situación y el nombre de nuestra familia para hacerse publicidad política ante el ministro de sanidad Salvador Illa.

Dicha declaración realizada por Callejas Cano, no solo es oportunista y de la más remota vileza de una mente retorcida y sin escrúpulos, si no que sus palabras están llenas de falsedad.

Dicho esto, cabe aclarar los siguientes puntos:

-Juan Antonio Callejas Cano se puso en contacto con la familia del fallecido para darle el pésame, este señor aprovechando la tesitura y su ya estudiada estrategia política, porque crean, este señor carece de escrúpulos, preguntó a la familia si necesitaba algo, y ella comentó que lo único que necesitaba era un test para saber si Margarita Coronel Fernández podía retornar al domicilio familiar.

-Margarita estuvo con su padre hasta dos horas antes de fallecer, ya que cuando agravó la situación la llamaron desde el hospital para poder despedirse de su padre pasando tres días en el hospital junto a él.

-Las cenizas no se las dieron a Margarita Coronel, el hijo de Margarita, se encargó de la tramitación de los servicios funerarios, siendo él quien recogió en la funeraria las cenizas y quien las posee en la actualidad.

Aprovechando esta publicación queremos añadir, que Callejas Cano no hizo nada positivo a favor de la familia cuando ésta más ayuda necesitaba en los momentos difíciles; lo único que hizo fue suspender el servicio de asistencia domiciliaria a doña Paula García Moraga (suegra de Margarita Coronel), persona que no había tenido contacto con Eduardo Coronel. Por lo tanto, este señor nos ha utilizado.

Por último, solo pedir que este señor no vuelva a usar el nombre de esta familia para bien o para mal, que queme su hipocresía y sea ésta la cual se retorne a cenizas, que tenga algo de decencia en sus futuras declaraciones.

Esta familia solo quiere el retorno a la normalidad, que ya ha sufrido bastante ante la inoperancia política de esta nación”.