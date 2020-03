“No recuerdo una situación similar. Sí hubo alarma social con la gripe del pollo y con el Ébola, pero España no llegó a sufrir un número de infectados. Que yo recuerde, no hemos vivido nada así”, reconoce María José García, secretaria general técnica y portavoz estatal del sindicato de Enfermería SATSE , cuando se le pregunta sobre la crisis del coronavirus .

“Sin duda, la incidencia en urgencias y hospitales se está elevando. Por eso es momento de abogar por una buena utilización y racionalización de los servicios sanitarios”, recalca María José García.

“Los que están dando la batalla por contener este virus son los profesionales médicos y las enfermeras”, recuerda. “Pero los ciudadanos nos tienen que ayudar, no pueden colapsar los centros”, pide. “Eso es lo que nos hace falta ahora. Que la gente se abstenga de visitar los centros si no es imprescindible; que se limiten las visitas hospitalarias a un sólo acompañante por paciente. Como dicen en los pueblos en estos casos: ‘Nos damos por cumplidos’”.

En comunidades como Galicia ya se ha implementado esta medida. Desde este martes, los hospitales gallegos restringen el número de acompañantes y sólo permiten una visita por persona hospitalizada, al menos durante los próximos quince días.

“Además, no tiene sentido si lo que se quiere contener esta crisis. No puede ser que en la habitación de un paciente haya 10 acompañantes, como me contó una compañera ayer”, insiste García. ”Que no lo decimos por gusto. Son medidas de contención”.

En cualquier caso, resulta curioso que vayan diez personas a visitar a un enfermo si, a la primera de cambio, la gente huye ahora al escuchar un estornudo cerca en un espacio público cerrado. “Claro, pero huyes del extraño, del ajeno”, razona García. “Así es el ser humano, que reacciona de forma irracional en estos casos”.