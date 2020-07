El coronavirus se dispara: 257 contagios en un día, más del doble que ayer

Los contagios por coronavirus se disparan en España. Este miércoles, Sanidad ha confirmado 257 nuevos casos, más del doble de ayer (cuando fueron 124), por los 67 brotes activos en todo el país.

Aragón, con 60, Cataluña (52) y Galicia y Madrid (ambas con 35) son los territorios más afectados por el repunte de positivos desde el martes. El total de contagios se sitúa ya en 252.513 (383 más de los anunciados ayer en el cómputo actualizado).

El balance del Ministerio también recoge cuatro fallecidos en las últimas 24 y nueve en la última semana, datos idénticos a los del martes. De este modo, la cifra oficial de decesos es de 28.396.

Illa: “El que más nos preocupa es el foco de Lleida”

Los focos activos preocupan a los responsables sanitarios y a los autonómicos, como ha afirmado el propio ministro Salvador Illa. “Desde el 11 de mayo en nuestro país ha habido 118 nuevos brotes, de los que ahora hay 67 activos. El que más nos preocupa es el de Lleida, en Cataluña, pero también el de A Mariña, en Galicia”, ha señalado.

Junto a esos dos, también inquieta el situado en Ordizia (Guipúzcoa). Tanto allí como en toda Cataluña se ha decretado la obligatoriedad de usar mascarillas en todo momento, incluso cuando se dé la distancia de seguridad.

No obstante, de los 67 focos activos no todos causan la misma inquietud, como ha venido recordando Fernando Simón en sus comparecencias, pues son varios los que siguen activos por cuestiones de registro pero ya no causan positivos desde hace días.