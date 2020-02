Primera muerte por coronavirus en Italia, donde hay 17 contagiados

Associated Press

Associated Press

Un italiano de 78 años es el primer fallecido en este país por el coronavirus de Wuhan (COVID-19), después de que este viernes se confirmase que existen 17 casos más de contagio con respecto a los otros tres que se conocían, informaron las autoridades.



El fallecido, Adriano Trevistan, era uno de los dos contagiados en la región de Veneto (noreste) y murió la noche del viernes en el hospital donde había sido ingresado en la localidad de Monselice hace algunos días dado que no dio tiempo a transferirlo a otro centro debido a que se encontraba muy grave, explicó el presidente de la región, Luca Zaia.



Las autoridades italianas confirmaron este viernes que había 18 personas contagiadas por el coronavirus y otras 250 están en observación, la mayoría de las cuales son enfermeras, médicos y personas que han estado en contacto con alguno de los pacientes.



Además, diez pueblos del norte de Italia, con unas 50.000 personas, han sido aislados después de que se detectase un nuevo caso que no se tenía controlado.



El pueblo de Vo Euganeo, donde se han detectado los dos casos en Veneto, ha sido también aislado y se han comenzado los análisis al resto de la población que ha podido tener contacto con los pacientes.



El que creen ha sido el primer enfermo que ha desencadenado la cadena de contagio es un hombre de 38 años de la localidad de Codogno, a unos 60 kilómetros al sudeste de Milán, que ingresó grave en el hospital.



Las autoridades creen que podría haber contraído el virus después de cenar con un amigo que había regresado de China, pero que ha dado negativo en las pruebas para este virus.



El virólogo Giorgio Palù argumentó que cabe la posibilidad de que este hombre que viajó de China tuviera una cantidad clínicamente insignificante de coronarivus en su cuerpo en el momento de los exámenes, pero que lo hubiera contagiado a su amigo durante la cena.



La segunda paciente es la esposa del hombre de 38 años, embarazada de ocho meses, y hay un tercero que ingresó en el hospital con síntomas de neumonía después de hacer deporte con esta mujer.



Hay otros tres contagiados que eran clientes de un bar de Codogno, propiedad del padre del hombre que hizo deporte con la esposa del primer paciente, y al menos otros cinco que son profesionales sanitarios.



Las autoridades de Lombardía han pedido a los residentes de diez municipios, a los que ahora se sumarán algunos de Veneto, que no salgan de sus casas de forma temporal y se ha decretado el cierre de colegios, restaurantes, negocios e instalaciones deportivas como medida de precaución.



Según el diario italiano “La Repubblica”, la medida afecta al menos a 50.000 personas que han quedado “aisladas” de forma provisional hasta que las autoridades aconsejen volver a hacer vida normal.



El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha tratado de tranquilizar a los ciudadanos y ha dicho que el Gobierno ya tenía un plan preparado porque “era evidente que lo que ha pasado podía suceder”.



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, explicó en Bruselas que mantendrá en las próximas horas a su regreso a Roma una reunión con el ministro Speranza para analizar la situación.



Descartó que por el momento sea necesario suspender “el Acuerdo de Schengen (de libre circulación de personas)”, si bien afirmó que Italia está preparada para “adoptar cualquier medida que proteja la salud de los ciudadanos”.



Las autoridades sanitarias de China dijeron este viernes que ya hay 2.236 fallecidos y 75.465 contagiados por la neumonía COVID-19.