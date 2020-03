🔴En Directo: La eclosión de la pandemia en EEUU deja ya más de 600.000 afectados en el mundo

HECTOR RETAMAL via Getty Images

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado este sábado que no se podrá superar la crisis producida por el coronavirus “sin una fuerte solidaridad europea, a nivel sanitario y de presupuesto”, al responder a las preguntas por escrito que le hicieron tres diarios italianos y que publicadas hoy. Macron contestaba así a La Stampa, La Repubblica y Corriere della Sera sobre el bloqueo de Holanda y Alemania a apoyar un plan de ayudas de la Unión Europea (UE) para afrontar las repercusiones económicas del coronavirus. “Al igual que Giuseppe Conte, primer ministro italiano, no quiero una Europa con el mínimo común denominador. El momento es histórico: Francia luchará por una Europa de solidaridad, soberanía y futuro”, añadió. “Europa debe estar orgullosa y sentirse fuerte, porque lo es. Pero debe ir mucho más lejos. Por eso defiendo la solidaridad presupuestaria en la gestión de la crisis y sus consecuencias”, ha señalado el mandatario francés.

10:24. La venta de armas se dispara en EEUU

La venta de armas se ha disparado en Estados Unidos en las últimas dos semanas a medida que avanza el coronavirus. Las personas almacenan armas y municiones por temor a que la pandemia pueda desencadenar disturbios sociales.

“Hemos tenido un aumento de alrededor del 800% en las ventas”, dijo David Stone, propietario de la tienda Dong’s Guns, Municiones y Recargas en Tulsa, Oklahoma. “Todavía no me he quedado sin ningún calibre pero estoy cerca”.