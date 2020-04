El coronavirus ha dado la vuelta a los roles de género en mi casa, y yo encantada

Antes de que todo cambiara, era yo la que me encargaba de cualquier cita médica, emergencia o imprevisto, ya que era la que menos dinero ganaba de los dos. Antes de empezar mi carrera como divulgadora autónoma de ciencias, era bióloga investigadora. Me encanta mi trabajo y me gustaría hacer proyectos cada vez más grandes, escribir artículos que supongan una aportación importante en el mundo. Soy ambiciosa, pero mi carga de trabajo tiene que mantener suficientes huecos y flexibilidad para poder encargarme de imprevistos como cuando mis hijas enferman, cuando nieva, cuando los profesores hacen huelga o lo que sea.

En vez de estar en el despacho abierto del piso de abajo donde me pueden encontrar fácilmente —símbolo de la fragmentación de mi vida laboral— estoy encerrada tras una puerta que mis hijas entienden que no deben abrir porque mamá está trabajando. Por primera vez en mi vida como madre, mi trabajo tiene prioridad.

El privilegio de poder pagar la guardería significa que antes mis hijas apenas me veían trabajar. Solo entienden por encima lo que hago en mi trabajo, pero no lo conciben como un trabajo tan serio como el de su padre, que se ponía corbata y salía de casa todos los días. Sin embargo, una semana después de que nuestros roles se invirtieran, mi hija de cuatro años construyó su propio portátil de Lego y empezó a pasearlo por casa “como hace mamá”.

Ha habido otros momentos en la historia en los que el trabajo de la mujer ha cobrado más sentido de repente. Me viene a la mente la II Guerra Mundial, cuando las mujeres se hicieron cargo de los trabajos esenciales mientras los hombres marchaban al combate. Por primera vez, las mujeres vieron lo valioso que podía ser su trabajo y muchas no se tomaron bien que las devolvieran amablemente a sus antiguos roles cuando acabó la guerra. Creo que a mí me pasará lo mismo.

Tengo la suerte de estar casada con un hombre que disfruta cuidando de sus hijas, pero me pregunto cuántos hombres hay ahora mismo por ahí dándose cuenta de que las horas que su pareja dedicaba a sus hijos no eran tan sencillas como pensaban. Estoy segura de que este no es el único hogar en el que el marido se ha quedado sin trabajo y la mujer sigue con el suyo desde casa. Sin embargo, me estoy encontrando con otro problema típico en la carrera profesional de muchas mujeres: como no cobro ni de lejos tanto como mi marido, aunque quisiera ser la única encargada de traer dinero a casa mientras él cuida de nuestras hijas, no sería sostenible.