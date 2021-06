¿Hemos debilitado nuestro sistema inmune por tener tanto cuidado con el coronavirus?

“Nuestro sistema inmune no ha estado expuesto a los patógenos del día a día”, comenta Monaa Zafar, doctora de Medicina interna del Westmed Medical Group. Es posible que la inmunidad al principio no sea tan fuerte, pero también se debe a factores de cambio de rutina: este último año mucha gente ha bebido más alcohol, ha dormido menos, ha sufrido estrés crónico, tiene menos vitamina D por la falta de sol, etc.