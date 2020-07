'Corpus' y 'Renacimiento', lo que importa sucede en escena

La vuelta al teatro de Xavier Bobés y de La Tristura siempre es noticia. Lo hacen cada cual con un espectáculo diferente. El primero llega al escenario de la Sala Roja de los Teatros del Canal con un espectáculo para 25 personas (ya no hay entradas, claro) llamado Corpus. Y los segundos a la Sala Verde con Renacimiento (hasta el 12 de julio). Y allí nos (re)encontramos todos. No solo porque hace tiempo que no se tiene la oportunidad de estar en un teatro, sino porque son dos espectáculos que hay que ver. Dos espectáculos que juegan un teatro radicalmente distinto el uno del otro.

Mientras Corpus de Xavier Bobés apuesta por la poesía culta y exquisita para un reducido número de espectadores, Renacimiento de La Tristura apuesta por lo grande, un gran montaje, con mucho figurante y un final de musical, con un gran cuerpo de baile, que estaría llamado a dar un grand finale al espectáculo.

Mientras Corpus es introspectiva, etérea y se refugia en el espíritu, Renacimiento apuesta por lo terrenal. Por cosas más concretas, como serían el trabajo, el amor, la amistad y el compañerismo, lo que no quiere decir que sean menos importantes. Sin embargo, los extremos se tocan. En este caso, se tocan por el trabajo que hacen con la luz y por el gusto musical que hay en ambas propuestas.

Corpus, como ya se ha dicho, es un trabajo poético que empieza con un juego. El hermoso juego de recomponer un cuerpo fragmentado. Trozos o pedazos que, dependiendo de la perspectiva, hacen que unos pies pegados a una pantorrilla recuerden a dos copas o pequeños vasos de cerveza. O que la pieza que forma la parte baja del tronco, parezca una tetera y Xavier Bobés, tan concentrado en lo que hace, un relajado sombrero loco, sacando conejos (y otros animales) de una gigantesca chistera color tierra que es el escenario.

Un espectáculo lleno de hallazgos visualmente bellos. Desde esos dientes de león flotando en el aire a los pequeños pájaros que dispone sobre manos que se alzan al cielo como queriendo atraparlos. Sí, todo es hermoso y barroco. Hasta la música en directo que la acompaña y esos versos que la chelista recita.