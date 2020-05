El enfado de este histórico corresponsal de TVE tras conocer el cese de un compañero

Idígoras ha dado las gracias “a todas las direcciones” que confiaron en él y ha explicado que “la nueva dirección” no cuenta con él “para ser corresponsal en el extranjero”. “Y no se lo reprocho. Cada uno es libre de confiar en quien entienda oportuno. Así que vuelvo a mi tierra rebosante de satisfacciones familiares y personales. Y convencido, como siempre, de que lo mejor está por llegar”.

Pero Patterson no ha podido evitar mostrar su incredulidad por esta última decisión de RTVE: ”Sin palabras. Idígoras es el mejor y su relevo a cuatro meses del Brexit me parece inoportuno y empresarialmente erróneo. En resumen, una estupidez. Es “Marca TVE”: es él quien prestigia a la empresa, no al revés. Pero no lo entienden. Un abrazo, amigo”.