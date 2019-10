Corrupción gubernamental, prensa y ciudadanos en México

Si la memoria no me falla, en mi país, desde la renovación moral que supuestamente inició Miguel de la Madrid en 1982, ninguna de estas dos cosas han ocurrido a nivel federal, y tampoco en los estados.

Por si fuera poco dejamos solos a los que se deciden a realizar acciones y no entendemos que los gobiernos son nuestros empleados, hayamos votado o no por quien ganó en las urnas, y por lo tanto nos deben de rendir cuentas, siempre y de todo lo que hacen.

Y es que, sin entender cómo nos dañamos a nosotros mismos, hemos adoptado la misma actitud que los viejitos del palco de ese show, criticamos y tenemos un comentario ácido listo para todo pero no salimos del palco, ni tratamos de mostrar cómo solucionar los desastres que suceden en el escenario o de buscar que los malos actores paguen por su falta de pericia, solo por no salir de nuestra zona de confort. Tenemos mucha boca, pero nos faltan pies para movernos y ponernos en acción.

Meter a la cárcel a Javidú o Chayito con métodos que garantizan que siempre exista una compuerta de emergencia a mediano plazo no es más que replicar el mismo modelo que llevó a la cárcel a Raúl, el hermano incómodo y que le permitió gozar de una libertad inmerecida o al menos, cuestionable, en el mediano plazo.

Y somos nosotros, desde nuestro palco, quienes no hacemos nada más que memes, comentarios y chistes ácidos y nada más. Olvidamos que, en el peor de los casos, podemos influir de forma directa, votando o participando en consultas para que esto se termine. Olvidamos nuestra responsabilidad y votamos con la tripa, por consigna y sin ver quiénes son los candidatos, cuáles son sus propuestas y cómo las llevarán a cabo y sobre todo, si yo estoy de acuerdo. Olvidamos que tenemos pies y nos podemos poner en movimiento, sin hombres iluminados o partidos eternizados en el poder.

Decir que todos los partidos y políticos son la misma mierda no es más que otra expresión de la falta de responsabilidad en nuestras acciones, una excusa para no caminar por nosotros mismos y nos ponemos al nivel de los gobiernos que echan la culpa a los demás, por deporte y para no aceptar nuestra responsabilidad.

Así de nada sirve que haya personas que se juegan la piel investigando las corruptelas de los que están o estuvieron en el poder, porque los ciudadanos condenamos esas investigaciones a ser una anécdota o chiste más.

Si no entendemos que NOSOTROS, los indolentes mexicanos, creamos a los políticos y las situaciones que nos lastiman y dañan a la larga por no presionar, exigir rendición de cuentas y castigar a los que no cumplan, no tenemos salida.

Nos volvemos cómplices directos en esas mismas acciones ilegales al hacernos de la vista gorda ante lo que sabemos que es corrupción. Fomentando la impunidad, y alimentamos al monstruo que finalmente nos devorará.

