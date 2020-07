"Corta, corta": el comentario en 'Zapeando' que le costó un disgusto a una colaboradora

Valeria Ros es una de las nuevas incorporaciones de Zapeando, el programa que presenta Dani Mateo en laSexta.

La cómica vasca ha contado en La Lengua Moderna, el show de radio que presenta junto a Quequé en la SER, el mal trago que pasó hace unos días en Zapeando por culpa de un comentario que hizo sobre Cristiano Ronaldo.

“Lloro con todo. Ayer metí una pata en Zapeando... Estaban hablando de Cristiano y Giorgina y estaban comentando lo felices no se qué. Y yo dije: ’Pues yo creo que es mentira. Dicen que él tiene un novio en Marruecos”, ha señalado la cómica que achaca estas lágrimas a las hormonas por su embarazo.

Ros ha contado lo que no se vio en pantalla cuando hizo el comentario. La colaboradora ha desvelado que sus compañeros “se pudieron en plan corta, corta” y le llegaron a abroncar: “Yo pensé. Es verdad. ¿Cómo he podido decir esto? Qué mala persona. Encima me dice Miki Nadal: ¡Que ve Zapeando!”, ha contado.

“Júrame que dijiste eso en Zapeando. Lo voy a buscar ahora mismo”, ha dicho Quequé.