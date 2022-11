Cortan a Jaume Asens (En Comú Podem) tras hablar así de la Monarquía

Ambos han protagonizado un rifirrafe que ha finalizado con el alegato de Asens, que ha continuado su discurso: “Presidente, yo no le he faltado el respeto a ninguna persona nunca, y tampoco le he faltado el respeto a ninguna institución. Lo que he manifestado es lo que han dicho los tribunales de justicia y los periódicos. No he dicho que sea corrupta, eso lo ha dicho usted en boca mía. Yo he señalado que la corrupción forma parte del ADN de la Monarquía. Soy jurista y tengo mucho cuidado con las palabras que utilizo”.