10 cosas de los introvertidos que pueden ser de mucha ayuda a los extrovertidos

Joanna Penn, que se describe como introvertida y es autora de Public Speaking For Authors, Creatives And Other Introverts, hace hincapié en la necesidad de recargar después de un gran evento. Por ejemplo, cuando da una conferencia, sabe que después se va a sentir agotada; por eso sugiere que la gente se reserve un tiempo de recuperación y recarga en tales circunstancias.