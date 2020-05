17 cosas que debes saber hoy sobre la desescalada y el coronavirus

SOPA Images via Getty Images

La Comunidad de Madrid ha vuelto a pedir su pase a la fase 1, lo que no hace la Generalitat para Barcelona y su área metropolitana, aunque sí propone el avance de Lleida, Girona y la Cataluña Central. También han solicitado incorporar a sus territorios aún rezagados Andalucía y Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana con algunas restricciones, mientras Castilla y León plantea sumar a la siguiente fase sólo a otra parte de sus áreas de salud.

La Fiscalía no ve inactividad del Gobierno en el reparto de EPI

La Fiscalía del Tribunal Supremo no encuentra argumentos suficientes en la demanda presentada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) que sustenten la acusación de “inactividad de la Administración” a la hora de dotar de EPI frente al covid-19 en los hospitales. No obstante, el Ministerio Público no pide el archivo total del caso y se muestra favorable a la continuación del procedimiento para obtener una resolución de fond