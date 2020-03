10 cosas que debes saber hoy sobre el coronavirus

Día 16 de estado de alarma y continúa el goteo de información sobre el covid-19. Tras el endurecimiento del estado de alarma este fin de semana, España ha registrado una leve caída en el número de fallecidos y el número de recuperados roza los 17.000.

El posible traslado de enfermos entre comunidades, el positivo de Fernando Simón, la llegada del material desde China o las cifras de Italia son algunas de las noticias que han marcado la jornada.

Un leve descenso en España

La cifra de muertos diarios con coronavirus desciende en España ligeramente este lunes: son 812 fallecimientos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 7.340 víctimas mortales desde que comenzara el brote en el país.

Por su parte, el número total de casos confirmados es de 85.195, 6.398 más que este domingo, y una cifra también ligeramente menor a la del día anterior.

Italia supera los 100.000 casos pero reduce los contagios por día

Italia ya suma más de 100.000 casos de coronavirus desde el comienzo del brote. Sin embargo, los datos registrados este lunes evidencian un notable descenso en los nuevos positivos.

El número de fallecidos en Italia a causa del coronavirus alcanzó este lunes los 11.591, al registrarse 812 en las últimas 24 horas, una cifra algo mayor que los días recientes.

Las personas infectadas actualmente son 75.528, con lo que se han registrado solo 1.648 más que el domingo, menos de la mitad de los aumentos de los últimos días.

14 toneladas de material desde China

Margarita Robles, ministra de Defensa, ha anunciado “la llegada esta tarde, a las 16:45, de un avión procedente de China con casi 14 toneladas de material” para combatir la expansión del coronavirus en España.

Se trata de una gran partida de productos “para poder abastecer en una parte muy importante del material sanitario que se necesita”, ha añadido.

Robles lo ha afirmado en la rueda de prensa que ha celebrado pasadas las 19 horas junto al titular de Transportes, José Luis Ábalos, donde han dado cuenta de las últimas novedades de sus departamentos.

Fernando Simón, positivo

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, ha dado positivo en coronavirus. Así lo ha confirmado este lunes la doctora María José Sierra, quien le ha sustituido en la rueda de prensa diaria con los técnicos sobre la crisis del coronavirus.

Sanidad no descarta el traslado de pacientes entre comunidades

“Hay un esfuerzo de solidaridad muy importante entre las comunidades autónomas, pero aún no ha habido traslado de pacientes entre ellas aunque sí de materiales”. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha confirmado este lunes que no descartan el traslado de pacientes con coronavirus entre comunidades autónomas, si bien hasta ahora no se ha producido.

La advertencia de Casado

Se acabó la tregua. El líder del PP, Pablo Casado, ha señalado que su partido no apoyará los dos últimos decretos económicos que aprobados por el Gobierno —prohibición de despedir por fuerza mayor y paralización de la actividad no esencial— si no el Ejecutivo no introduce cambios. El PP, ha asegurado, no seguirá “remando en la misma dirección”.

A su entender, en caso de que los decretos se queden tal cual, se llevaría por delante “todo el sistema productivo” del país, que ya estaba “muy tocado”.

Se suspenden los desahucios

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes un plan para el mercado del alquiler que prevé una línea de microcréditos avalados por el Estado, ayudas directas y la suspensión de desahucios durante seis meses una vez acabe el estado de alarma en determinados supuestos, con una movilización de recursos esperada de unos 700 millones de euros.

El plan incluye una línea de microcréditos avalados por el Estado de unos 100 millones de euros para quienes tengan su piso alquilado a particulares o pequeños propietarios y una moratoria de hasta cuatro meses en el pago de la renta para los inquilinos de grandes tenedores de viviendas.

Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo, toda persona desempleada, afectada por un ERTE, reducción de jornada o autónomo que no llegue al límite de tres veces el IPREM (incrementado por hijos y personas dependientes a cargo), podrá acogerse a los programas de microcréditos.

El coronavirus nos ha cambiado completamente

El coronavirus, dicen muchos, nos ha cambiado para siempre. Nuestra manera de relacionarnos con nuestra familia y nuestros amigos, la forma de tratar a nuestros vecinos, la forma en la que trabajamos... todo ha cambiado desde la aparición del virus. Pero, ¿cómo ha cambiado nuestra mente?

Desde las primeras fases de la pandemia, YouGov está llevando a cabo un estudio global, en más de 25 países, para monitorizar cómo el COVID-19 ha cambiado las ideas de la población sobre cómo comportarse en público y en privado.

1,6 millones de trabajadores afectados

Las consejerías de las distintas comunidades autónomas han registrado un total de 299.455 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que afectan a cerca de 1,6 millones de trabajadores, hasta este lunes, 30 de marzo, como consecuencia del cierre de negocios y establecimientos en todo el país para contener la propagación del coronavirus entre la población.

Y mañana... Nuevas medidas

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido este lunes disculpas por la tardanza con la que se publicó el domingo el decreto en el que se detallaban las actividades no esenciales que quedaban suspendidas tras el anuncio el sábado de Pedro Sánchez de limitar aún más los movimientos de los ciudadanos para evitar la expansión del coronavirus. Además, ha anunciado nuevas medidas que se conocerán mañana.

