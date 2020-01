8 cosas que echaremos de menos de Reino Unido

EL HUFFPOST Lo que echaremos de menos de Reino Unido

Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Después de tres años de numerosos esfuerzos para recuperar el amor, recurriendo al tópico ‘cambiaré’ o ‘no imagino la vida sin ti’, el brexit marca el fin del matrimonio y el comienzo del divorcio. Una parte de lo que era de todos nosotros se va con esta ruptura. Como en toda ruptura, siempre queda ese algo que perdura para siempre, pero ya nada es lo mismo. Sigues viendo a esa persona, incluso hablas con ella, te preocupas por ella, te ríes con ella pero lo que hay entre vosotros ya es irremediablemente diferente. Por mucho que, claro, te acuerdas de esas cosas que un día te hicieron enamorarte de ella y hasta de sus defectos. Estas (snif) son algunas de las cosas (snif) que los europeos añoraremos de Reino Unido: Las fish and chips Ese plato tan típicamente british que es la pesadilla de un nutricionista y probablemente lo único que muchos conocen de la gastronomía británica sin tan siquiera haber probado su sabor. Pero es todo un clásico si visitas Reino Unido: pasear con tu cono grasiento de pescado rebozado y patatas fritas.

margouillatphotos via Getty Images Un cono de fish and chips.

Estos desayunos Judías, bacon, huevos fritos, tomate (por poner fruta, imaginamos), salchichas, pan... Cada vez que alguien se come esto muere un endocrino. Aunque Reino Unido ha dejado la Unión Europea, no dejaremos de ver desayunos británicos o full breakfast en muchas playas del inmenso litoral español, sobre todo en Mallorca. Y, para qué negarlo, es un gran remedio contra la resaca.

bhofack2 via Getty Images

Las pintas de cerveza 0,125 galones, 20 onzas líquidas imperiales o, lo que es lo mismo, medio litro de cerveza tibia y oscura a mediodía para empezar con ganas la jornada. Y tú criticando la Cruzcampo.

Adermark Media via Getty Images

La música The Beatles, Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Who, The Police, Iron Maiden, Depeche Mode, Oasis, Sex Pistols, Wham!, Spice Girls, Muse, Coldplay, Amy Winehouse, Adele... ¿Hace falta decir algo más?

Martin Wahlborg via Getty Images

La Liga de fútbol Es el país que dio luz al deporte más popular del mundo, el fútbol. El de Bill Shankly, Bobby Charlton, George Best, Gordon Banks, Gary Lineker y David Beckham. El de las tres copas y la Liga. El que juega el día después de Navidad y lo llama ‘boxing day’ (algo así como día de las cajas, en alusión a los paquetes de esas fiestas). El que acogió a Mata, Silva, Morientes, Alonso, Cazorla, Cesc y Torres. El de los hoolingans, sí, pero también el del You’ll Never Walk Alone y el Football’s Coming Home.

El Big Ben Hasta ahora, en las listas de relojes más famosos de Europa, el primero siempre era esta maravilla del siglo XIX situada en el Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Podremos seguir viajando a verlo, sí. Y hacernos la foto que todos tenemos cuando vamos a Londres. Pero ya no será lo mismo, ya no será europeo.

shomos uddin via Getty Images El Big Ben.

Sus tradiciones Pero si algo tiene Reino Unido es que es un país guardián de la tradición. Sólo hay que ver cómo funciona su Parlamento, más parecido a una Cámara medieval que a otra cosa. Para muestra, este vídeo del discurso de inauguración de la legislatura de la reina Isabel II ante la Cámara de los Lores, que tiene antiguo hasta el nombre: Los Muy Honorables Lores espirituales y temporales del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reunidos en el Parlamento. Desde la llegada de la monarca, en esa pedazo de carroza con bien de oro por todos lados, hasta las vestimentas de los lores, que parecen una reunión de papa noeles. Una institución que mantiene tradiciones del siglo XVII, como darle un portazo en las narices al ujier que se encarga de ‘invitar’ al discurso de la reina los miembros de la Cámara de los Comunes, donde no entra un monarca desde 1642.

O los clásicos taxis (los hackney) de Londres, más propios de mediados del siglo XX que de la actualidad.

SvetlanaSF via Getty Images

Por no hablar de los double-decker buses, los famosos autobuses de dos pisos que ahora vemos en las grandes ciudades españolas para pasear a los turistas.

Light Thru My Lens Photography via Getty Images

¿Y qué país mantiene con tanto amor las antiguas cabinas de teléfono? Un paseo por las calles de Londres puede ser la pesadilla de José Luis López Vázquez.

ego450 via Getty Images

Pero no se queda ahí la cosa. La veneración por la monarquía británica llega hasta el punto de elaborar un curioso merchandising alrededor de la Familia Real, incluyendo tazas y platos de porcelana con los rostros de sus ilustres miembros.

tekinturkdogan via Getty Images

Motivos más que de sobra para echarnos de menos aunque sigamos estando cerca. See you soon, UK. We love you.