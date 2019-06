23 cosas que no sabías de Pilar Rubio

No se puede decir que la carrera de Pilar Rubio haya estado llena de grandes éxitos, pero no ha sido por falta de perseverancia. A polifacética no le gana nadie. La colaboradora de El Hormiguero (Antena 3) es reportera, presentadora, modelo, actriz... y eso que parece que lo de comunicar en televisión ni siquiera era algo vocacional: la carrera que empezó en la universidad no tenía nada que ver con el formato audiovisual.

Pese a ello, la pequeña pantalla era lo suyo y laSexta —además de algún que otro premio— le dio la razón con Sé lo que hicisteis, el programa que le dio la oportunidad de que la gente la empezara a reconocer (aunque no fue el primero de su trayectoria).

Pilar Rubio, que ha pasado prácticamente por todas las cadenas de televisión, está asentada en el grupo en el que empezó, Atresmedia, gracias a su participación en el programa de Pablo Motos, en el que ya lleva cinco años. Dos menos que con Sergio Ramos. La presentadora se casará con el futbolista del Real Madrid, con el que tiene tres hijos, este sábado. Y aunque llevas viéndola en la televisión desde hace 25 años (¿sorprendido por la cifra?) hay cosas que todavía no sabes de ella. Concretamente, 22 detalles: