Siete cosas que no volveremos a ver (de momento) en los campos de fútbol

Olvídate de las imágenes previas a la irrupción del coronavirus: ese fútbol no volverá, al menos de momento. ¿Es el mismo deporte o es un sucedáneo?, es la pregunta que muchos aficionados y profesionales se hacen en las horas previas, pero sea lo que sea más vale que te acostumbres a la “nueva normalidad” del balompié.

Seguro que en el campo de Vallecas y en el Sánchez Pizjuán sevillano habrá polémica, ocasiones y –esperemos– goles, pero no muchas de las cosas que hacen del fútbol eso que enloquece a tantos millones de personas.

Vuelve el fútbol, vuelve laLiga y encima vuelve con un Sevilla-Betis este jueves , uno de los derbis (si no el que más) con más morbo y pique entre sus aficionados. En realidad, este será el estreno oficial, porque 24 horas antes el balón ya habrá rodado los minutos que faltan de aquel Rayo-Albacete que se suspendió por el ‘caso Zozulya’ .

1. Público. El Ministerio de Sanidad ha dejado claro que hasta el final del estado de alarma no habrá aficionados en los estadios. Pero no está tan claro qué va a pasar a partir del 22 de junio. De momento, Sánchez e Illa han desterrado la opción de que haya espectadores en unos campos sí y en otros no en función del estado de su territorio. La decisión le corresponde al CSD, pero el Gobierno advierte de que deberá ser consensuada.

2. Si no hay aficionados, no habrá cánticos ni celebraciones y si los equipos colocan sus tifos decorativos serán meros objetos estáticos. No habrá nadie para darles ‘vida’ como venía siendo tan habitual en los estadios hasta la llegada del covid-19.

3. Abrazos, celebraciones masivas. Los rivales no podrán mantener el contacto tan estrecho en los saludos previos y posteriores a cada partido, ni las celebraciones podrán ser tan pasionales. Mejor si se guardan las distancias de seguridad, advierten las autoridades sanitarias.

4. El sonido del fútbol. Oirás otro muy distinto. Sin público, más vale que tengan cuidado los jugadores y el árbitro. Se les va a escuchar todo. Algunos medios han planteado la opción de meter “ruido de fondo”, pero no parece una medida muy aplaudida. Como en anteriores encuentros a puerta cerrada, vuelve ese sonido de partidillo entre amigos, con futbolistas pidiendo el balón, reclamando una falta o celebrando un gol (aunque con unos medios mucho más avanzados a nivel visual y sonoro).

5. Esa manía de regar el campo a escupitajos. La saliva es uno de los vehículos de transmisión principales para el virus, así que la costumbre de escupir cada pocos minutos o después de un sprint, casi mejor que no.

6. El cachondeo en los banquillos: eso de los vaciles, toqueteos, bromas entre suplentes también deberá esperar a mejores tiempos. Los que estén en el banquillo tendrán que mantener la distancia de seguridad y utilizar mascarillas.

7. La regla de los tres cambios. Por la nueva situación y para evitar casos de fatiga extrema en un regreso a la competición tan abrupto, laLiga admitirá hasta cinco sustituciones por equipo.

Lo que sí habrá, seguro, serán 22 jugadores y un balón sobre el campo. ¡A jugar!