Cospedal a Villarejo: "Lo de la libretita (de Bárcenas)... sería mejor poderlo parar"

La exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images

La exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, se dedicó a fondo durante el primer semestre del año 2013 para proteger a su formación política de los conocidos como papeles de Bárcenas, según ha revelado este lunes El País.

Tras conocer las acusaciones sobre un posible uso de sobresueldos en negro, la primera presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha acudió al comisario José Manuel Villarejo para intentar proteger a su partido:

- Cospedal: Oye, y la famosa libretita, ¿tú crees que la sacarán?

- Villarejo: Yo, la libretita... a mí no me ha dicho... he hablado con los dos esto...

- Cospedal: Es que Inda se lo va contando a quien lo quiere oír (...).

- Villarejo: Ya, pero a mí la famosa libretita que él dice que tal, él lo que me ha dicho es que tiene fotocopia de algunas hojas que el otro le ha enseñado, que no se las ha llegado a dar, el abogado. O sea, que lo de la libretita no la tiene físicamente, ¿eh? Ni siquiera Inda, creo, por lo que me ha dicho. ¿Qué va por ahí contando cosas? Es que es un bocazas.

- Cospedal: Por eso te estoy llamando (…) la libretita sería mejor poderlo parar.

“La libretita sería mejor poderlo parar” - María Dolores de Cospedal

Cospedal quería saber si El Mundo tenía documentos que sirviesen para acreditar quiénes eran los beneficiarios de esos presuntos sobresueldos en negro y la cantidad que habían percibido cada uno de ellos.

El País y el diario digital Fuentes Informadas han tenido acceso a la grabación que el comisario llevó a cabo durante algunas de sus conversaciones con la exsecretaria general del Partido Popular.

- Villarejo: [Hay que] ver por dónde van a respirar y qué van a hacer y cuál es la evolución de todas estas cosas, y tratar de anticiparnos un poco a la jugada.

- Cospedal: Eso es lo más importante.

- Villarejo: Y en la medida de lo posible intoxicarlos un poquito, anticiparme al tema. Vamos, el día de ayer estuve comiéndole el tarro a estos, al Inda, al Esteban, a todos, de que no sacaran… Porque querían sacar al principio una lista de las que ellos decían que había, una lista en la que estaba el presi, ¿eh?

- Cospedal: Tú sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?

- Villarejo: Hombre, claro que sí….

- Cospedal: Además, te digo una cosa: este tío, Bárcenas, cuando lo echamos del partido, fue con esa cosita a todos los periódicos de España, y nadie se lo compró. Y que lo hayan sacado ahora a mí me ha parecido una mezquindad de mil demonios, entre otras cosas porque han dejado sin efecto lo de los catalanes (...).

“Sacas una lista así, y al día siguiente tienen una querella, ¿eh?” - María Dolores de Cospedal

La exnúmero dos del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mencionó “lo de los catalanes”, en referencia a la investigación policial abierta durante el Ejecutivo popular tras contar con un informe contra el expresidente de la Generalitat, Artur Mas, que no tenía ni sello, ni firma, ni estaba fechado.

En el audio publicado este lunes por El País, Villarejo propuso a Cospedal “laminar” a Bárcenas. Algo que también defendió la exsecretaria general popular, justificando que ella lo tiene “más claro que el agua”.

- Villarejo: Y, ahora, no sé, lo que vosotros digáis, pero yo sería partidario de... a esto tío, al cabrón del cabrón... hay que laminarlo, ¿eh?

- Cospedal: No, no, yo lo tengo más claro que el agua. No tengo la menor duda.

- Villarejo: Pero todo lo que... Todo lo que sea ponerle ahora mismo paños calientes es un error, ¿eh?

- Cospedal: Yo no tengo la menor duda.