Costa, el socialista 'Duracell' de optimismo crónico que ha logrado lo que ni él mismo esperaba

Aún así, el salto grande a los puestos de cabeza no llegaba, por lo que tuvo hasta su par de años de europarlamentario, un destino que para no pocos es un retiro dorado. Costa es ambicioso, así que no se quedó en diputado raso, sino que se convirtió en vicepresidente de la Eurocámara hasta que regresó a Portugal para convertirse en ministro del Interior.

“Es como una botella de champán. Se abre y asciende en un segundo y con la misma facilidad vuelve a su ser. Y entonces escucha y es capaz de acuerdos insospechados”, dice al diario Publico un colega de partido. Es uno de los mayores elogios que se le hacen en su país: la capacidad, aún con contratiempos, que ha tenido de sumar con formaciones de una izquierda más extrema y buscar soluciones en momentos complicados, con necesidad de ayuda de Europa, de plantean una agenda social justa y de levantar cabeza. Lo que ha cuajado en el llamado “milagro portugués”. Le gustan los puzzles, dice. Física y metafóricamente hablando. Y el Benfica, su equipo de fútbol, el del barrio lisboeta donde vive.

La lectura, la cocina y la familia es lo que más echa de menos con las obligaciones del cargo. Casado y con dos hijos, a veces ha tenido hasta a la oposición en casa, como cuando su mujer, Fernanda Tadeu, salió a la calle reclamando derechos para los profesores como una docente más que es. O con su hermano, el periodista Ricardo Costa, director de información de Expresso, uno de los periódicos más influyentes en Portugal, que no por ello se ha autocensurado en su crítica al Gobierno.

Tras la campaña le espera un tiempo frenético de puesta en marcha de iniciativas que, por falta de mayoría, se le habían quedado en el tintero en la media legislatura pasada, pero a los suyos les ha prometido tiempo, también, sobre todo tras el cáncer de pulmón de su esposa. Quiere consolidar su apuesta de país pero seguir siendo babush, que es como lo llamaban en casa, el “niño”, que es lo que significa en el dialecto konkani de Goa. Costa tiene fama de pasional, pero no de emocional. Salvo cuando le tocan esa fibra.

Bloque y comunistas a veces le afeaban que su capacidad de hablar no estaba en consonancia con su frialdad en el trato, que podía ser tan ingenioso en las propuestas como implacable en la manera de exponerlas. Ahora ya no necesitará enmendarse en eso. Se basta y se sobra. Aún así, promete “una mayoría de diálogo”, porque “la mayoría absoluta no es un poder absoluto, no es gobernar en solitario”, afirmó anoche. De un Gobierno en crisis ha pasado a ser un pilar sólido de la socialdemocracia europea. Y todo, a pesar de las encuestas.