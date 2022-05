Yo te cuento, tú me cuentas

drante via Getty Images/iStockphoto

Los antropólogos defienden que nuestro afán por chismorrear apareció hace unos 70.000 años, cuando nuestros antepasados adquirieron nuevas capacidades lingüísticas. Con el lenguaje no solo compartían la información del mundo que les rodeaba, también les servía para regodearse en contar aspectos personales de otros miembros de la tribu.

En cualquier caso, no deja de ser curioso que no fuese hasta el siglo XVI cuando apareció la palabra gossip –cotillo- en el idioma anglosajón, un vocablo procedente de godsibb que era usado para referirse a las mujeres que ayudaban a otras durante el parto –comadronas-. Se entiende que durante las horas previas al alumbramiento aquellas mujeres se entretendrían en charlar y, por ende, en cotillear de otras no presentes.