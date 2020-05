COVID-19: ¿cisne negro o cisne blanco?

La sociedad europea se volvió, a la postre, más sofisticada, y surgieron invenciones tecnológicas, entre ellas la imprenta de Guttenberg. Asimismo, la oferta laboral de las ciudades atrajo a personas que vivían en las zonas rurales, favoreciendo la aparición de una nueva clase media.

Tampoco fue casual que ciudades con un enorme dinamismo comercial –Londres, Ámsterdam o Venecia– fueran las urbes que sufrieron las peores consecuencias de la peste bubónica.

El filósofo austriaco Karl Popper (1902-1994) llevó el cisne negro a su terreno, nos hizo ver por qué no es posible obtener verdaderas teorías científicas a través de la inducción, fundamentando su conocido principio de la falsabilidad.

En otras palabras, si a lo largo de tu vida sólo contemplas cisnes blancos, no significa que no haya ninguno de color negro, por eso estamos obligados a movernos en escenarios gobernados por las probabilidades y la incertidumbre. Popper nos insta a buscar datos que refuten las teorías y no a escrutar hallazgos que las confirmen; es más, el descubrimiento de estos últimos no mejora nuestra teoría.

Ahora vayamos al presente, ¿la pandemia de coronavirus es un cisne negro? Nadie duda que estamos ante una emergencia sanitaria, que tenía una baja probabilidad de que se produjera, pero que en caso de que sucediese el impacto sería enorme en nuestra sociedad. Ahora bien, la tercera condición está sujeta a matices. ¿Podríamos haberla vaticinado? ¿Teníamos algún tipo de indicio de que pudiera aparecer?