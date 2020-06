COVID-19: ¿Cómo vivir sin tocar cuando no ves bien?

AndreyPopov via Getty Images

El tacto es un sentido fundamental para un gran sector de la población: los invidentes y las personas con baja visión. No obstante, esta pandemia nos obliga a cumplir unas normas de distanciamiento higiénico que quienes necesitan tocar para ver tienen complicado cumplir.

En España, al menos un 2% de la población es ciega o tiene baja visión, lo que implica que su agudeza visual es igual o inferior al 30%. La baja visión es una anomalía visual un grado menor que la ceguera y, hoy por hoy, no tiene cura. No solemos reparar en cómo de frecuente es, sobre todo porque no basta mirar a los ojos de los afectados para apreciarlo.