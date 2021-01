Covid-19: Esto es lo que sabemos sobre la inmunidad de las vacunas

¿Por qué se necesita doble dosis de las vacunas actuales contra COVID-19?

¿Cuándo se hace efectiva la inmunización?

No todas las vacunas necesitan doble dosis para generar una respuesta inmunológica potente y de gran amplitud. Solo le ocurre a las vacunas basadas en pequeños antígenos, pero no a aquellas diseñadas a partir de patógenos completos inactivados. Es el caso de las vacunas de Pfizer y Moderna, basadas en ARN, que es una molécula bastante diminuta.

¿Cuánto dura la inmunización con una vacuna? ¿Sirve para todas las cepas?

¿Qué factores influyen en la respuesta inmunológica a las vacunas?

¿Qué pasa una vez que nos hemos vacunado? ¿Podemos relajarnos frente al virus?

La respuesta es un rotundo no. Una vacuna no es ni mucho menos un medicamento que mate al virus. Únicamente previene la infección o reduce la gravedad de la enfermedad. No hay que olvidar que la vacunación individual no va a hacer desaparecer al virus. Solo cuando un amplio porcentaje de la población esté vacunado tendremos una buena inmunidad global frente a COVID-19.