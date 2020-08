COVID-19: la pandemia que desafió a Taleb

Para muchos economistas, estas teorías, por conspiranoicas que sean, tienen su justificación en las últimas declaraciones del matemático Nassim Taleb; creador de la teoría del cisne negro y un gran pensador, y estudioso, de los sucesos aleatorios. De acuerdo con Taleb, el coronavirus, al igual que aquellos que tratan de demostrar que la charla de Bill Gates es una muestra más de que dicho suceso podía haberse previsto, no es, de acuerdo con su teoría, un cisne negro. Es decir, para el matemático y creador de la teoría, el COVID no es un suceso aleatorio de gran impacto, el cual únicamente puede estudiarse y analizarse con retrospectiva. Sino que, en base a sus declaraciones, se muestra como una pandemia que, de haber tomado medidas, podía haberse previsto; pues grandes personalidades, algún día, dijeron que dicho suceso, tarde o temprano, podía darse.

Como vemos, el COVID ha abierto un debate que, contando con el creador de la teoría, se presenta muy interesante. Pues, la cuestión de si el COVID ha supuesto un cisne negro o no, ha enfrentado a economistas en todo el planeta. Sin embargo, en lo que discutimos si dicho suceso podía predecirse o no, delante de nuestros ojos se muestran otro tipo de sucesos que, sin ser un cisne negro, se dan en el planeta, cual cisne blanco, sin merecer atención por la imperativa necesidad de atender al fenómeno que hoy se muestra en la tribuna pública: el COVID. Sucesos que, de igual forma, están creando problemas de calado para la economía, generando tensiones y problemáticas que, en un futuro, podrían tornarse como grandes crisis que, atendiendo a la tesis de Taleb, podrían haberse evitado y, sin embargo, tratamos de convertirlos en cisnes negros.

En este sentido, si el cisne blanco que, para Taleb, era el COVID, se hubiese atajado con métodos de prevención, hoy no estaríamos ante la mayor pandemia de nuestra historia. Sin embargo, el no atajarse llevó a la economía a una crisis sin precedentes, así como a la sociedad investigadora a calificar la pandemia como un cisne negro.

Ahora bien, sucesos como la guerra comercial y la disputada lucha por liderar el orden mundial; el declive demográfico europeo y el problema de las pensiones; los elevados niveles de endeudamiento en el planeta; la expansión cuantitativa sin límites de los bancos centrales; así como otra serie de sucesos que, pasando desapercibidos, se están dando en el planeta. Sin embargo, como diría el filósofo y periodista de The New York Times o The Wall Street Journal, Henry Hazlitt, el hecho de que dichos sucesos no se encuentren bajo el foco mediático, de que no sean vistos por la sociedad, nos llevan a desatender y postergar su resolución a cuando, una vez pasada la pandemia, le toque.

Pues, desde hace años se está hablando, por ejemplo, del declive demográfico de Europa. Sin embargo, pese a llevar 40 años con una tasa de reemplazo de la población por debajo de su nivel óptimo para garantizar la sostenibilidad futura de la población, el año pasado alcanzamos el mínimo histórico en lo que a cifras de natalidad se refiere.